Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Finlandiya ve İsveç'e NATO kapısını kapatmadık

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine kapıyı kapatmadığını; ancak kuzey ülkeleriyle yapılacak üyelik müzakerelerinde bu ülkelerdeki ''terörist aktivitelere'' odaklanılmasını istediklerini söyledi.

Britanya merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan Kalın, ''Kapıyı kapatmıyoruz. Aslında Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu olan konuyu gündeme getiriyoruz'' dedi.

Kalın, PKK'nın Avrupa ülkelerinde para ve üye topladığını; özellikle İsveç'teki varlıklarının yoğun olduğunu ve Stokholm'ün bu durumun farkında olduğunu ifade etti.

'Büyükelçi' titri de olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, ''Yapılması gereken çok açık: PKK kanallarına, aktivitelerine, organizasyonlarına, üyelerine ve diğer türlü varlıklarına izin vermeyi sonlandırmalılar'' dedi.

Kalın, İsveç'le bu konuda görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Sözcü, ''Eğer Finlandiya ve İsveç halkları kendi güvenliğinden endişeliyse bizim halkımız da kendisinin güvenliğinden endişeli. Ortak bir bakış açısından yaklaşmalıyız'' dedi.

Bir ülke NATO üyesi olmak için başvuru yapmaya karar verdiğinde askeri ittifakın resmi davette bulunması için 30 üye ülkenin oy birliği gerekiyor. Oy birliği sağlanır ve resmi davetiye gönderilirse NATO ve başvuruyu yapan ülke arasında üyelik müzakereleri başlıyor.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan cuma namazı çıkışında, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyorum. Ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si Hollanda, İsveç'te yuvalanmış durumdalar. Daha da ileri gidiyorum, oraların parlamentolarında da yer alıyorlar. Bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.



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