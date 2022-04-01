Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ukrayna'da garantörlük açıklaması: Olumlu bakıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'nın garantörlük teklifine,"Şu an garantörlük aşamasında değiliz, biz bu konuya olumlu bakıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, Rusya-Ukrayna savaşında odaklanılan noktanın savaşın sonlandırılması olduğunu belirtti. "Ukrayna ve Rusya'nın hem konuştuğu hem güvendiği nadir birkaç ülkeden biriyiz. Türkiye bu anlamda son dönemde öne çıkan en önemli ülke" ifadelerini kullanan Kalın, "Öncelikli derdimiz bu savaşı sona erdirmek. Boğazları ve Karadeniz'i savaşın dışında tuttuk. Türkiye'nin yaptığı katkı herkes tarafından takdir ediliyor" dedi.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak?"

"10 yıldır Rusya ile gelişen ilişkiler bugün Ukrayna krizinde meyvelerini veriyor. Karabağ'da da öyle oldu. Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak? Bizim odaklamamız gereken nokta bir an önce bu savaşın sonlandırılması. Bizim çabamız iletişim kanallarını açık tutarak, iki tarafın güvenini kazanarak ve bunu muhafaza ederek bu çalışmaları yürütmek.

Kiev ve civarında 2 gündür bir rahatlama var ama Ukrayna tarafında bir endişe var. Kalıcı ateşkesin şartları nasıl oluşur bunun takibini yapacağız. Bu barışın oluşması için kim katkı verebiliyorsa bunu takdirle karşılıyoruz. Ancak liderler düzeyinde bir görüşme olursa son nokta konulabilir."

"Şu an garantörlük aşamasında değiliz"