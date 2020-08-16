Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Joe Biden'ın 7 ay önceki sözlerine tepki: Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın 7 ay önce Türkiye ile ilgili söylediği sözlere tepki gösterdi. Kalın, "Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı" dedi.

Biden, söz konusu söyleşide, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" ifadesini kullandı. Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, "Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Joe Biden'ın Türkiye analizi tamamiyle cahillik, kibir ve ikiyüzlülükten oluşuyor. Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı. Hâlâ denemek istiyorsanız buyrun misafirimiz oldun. Bedelini ödersiniz"