Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Hafter'in saldırı tehdidine yanıt

Libya'da Hafter güçlerinin Türk hedeflerine karşı hava saldırıları başlatma tehdidine yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimiz bildiriyor ve her türlü saldırıya karşı en sert şekilde karşılık vereceğimizi vurguluyoruz" dedi.

Kalın, Türkiye'nin bu tür tehditlere boyun eğmeyeceğini de sözlerine ekledi.

General Halife Hafter güçleri, ülkedeki Türk hedeflerine karşı "görülmedik şiddette" hava saldırıları başlatma tehdidinde bulunmuştu.

TIKLAYIN- Bloomberg: Libya’da Hafter güçleri, Türk hedeflerine 'Libya tarihinin en büyük hava saldırısını' başlatma tehdidinde bulundu