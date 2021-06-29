Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Elmalı davası açıklaması: Alçaklar en ağır cezayı almalıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Elmalı davasına ilişkin yayımladığı mesajda "Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır" ifadesini kullandı. Kalın, "Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin cinsel istismara maruz kalmasına ve sanıkların adli kontrolle serbest bırakılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Kalın, "Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır. Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

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