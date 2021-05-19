Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Dışişleri'ne "antisemitizm" tepkisi: Mesnetsiz ithamlar yerine Filistin konusundaki adil olmayan tutumunu muhasebe etmeye davet ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın antisemitist ifadeler kullandığını söyleyen açıklamasına tepki gösterdi. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın haklı duruşuna mesnetsiz ithamlar ile karşılık vermek yerine ABD'yi Filistin konusundaki adil olmayan tutumunu muhasebe etmeye davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail-Filistin açıklamalarıyla ilgili "Erdoğan'ın antisemitist söylemlerini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yanıt olarak "Cumhurbaşkanımızın haklı duruşuna mesnetsiz ithamlar ile karşılık vermek yerine ABD'yi Filistin konusundaki adil olmayan tutumunu muhasebe etmeye davet ediyoruz" dedi.

TIKLAYIN - ABD Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın antisemitist söylemlerini şiddetle kınıyoruz

ABD Dışişleri Sözcüsü, Erdoğan'ın sözlerinin kınanmaya değer nitelikte olduğu belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti daha fazla kışkırtabilecek sözlerden kaçınmaya çağırıyoruz" demişti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs'ta kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, İsrail'le silah anlaşması yaptığını söylediği ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstermişti.

Biden'ı Filistin konusunda İsrail'in yanında durmakla eleştiren Erdoğan, "Biz bu konularda daha fazla duramayız, bunu söylemeye bizi mecbur ettiniz" diyerek şunları söylemişti:

"Biden'ın İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, vesaire, bunları konuşuyorlar.

"Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırıyla Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şahadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Filistin toprakları kanla yıkanıyor, siz de buna destek veriyorsunuz."