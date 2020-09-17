Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB'ye Doğu Akdeniz çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) 'dürüst bir arabulucu olarak davranması gerektiğini' belirterek, "Birliğin çıkarı, tek bir üyesinin çıkarına indirgenmemeli" dedi.

Kalın, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunun "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Rolü: Çatışma Tehditleri ve Diyalog Beklentisi" adlı etkinliğinde konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olduğuna dikkati çeken Kalın, "Bir NATO üyesi olarak sadece Yunanistan, Kıbrıs veya Lübnan'la ikili ilişkiler bakımında değil bir bütün olarak Doğu Akdeniz'de olan her şey bizi ilgilendiriyor" dedi.

Son aylarda yaşananların daha iyi anlaşılabilmesi için Yunanistan'la yapılan istikşafi görüşmeleri vurgulayan Kalın, "Görüşmeler, 2002'de başladı ve 2016'ya kadar yaklaşık 60 tur yapıldı. Bu görüşmelerin amacı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sadece deniz sınırlarının belirlenmesi değil, adalar, hava sahası gibi konularda sorunları belirlemekti" diye konuştu.

"Doğu Akdeniz'de ilk izni veren Türkiye değildi"

Almanya arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ağırlıklı olarak deniz sınırlarının belirlenmesi ve hidrokarbon enerji faaliyetlerine yoğunlaştığına dikkati çeken Kalın, şöyle konuştu:

"Bazen Türkiye'nin tek taraflı ve agresif hareket ettiği gibi yorumlar duyuyorum. Ancak adil olmak gerekirse, Doğu Akdeniz veya Kıbrıs adası etrafında ilk gaz arama izni veren ülke Türkiye değildi. Önce Kıbrıs Rum yönetimi verdi. Annan Planını reddetmelerine rağmen 2020'de AB'ye kabul edilmelerinin ardından tartışmalı alanlarda ve Kıbrıslı Türklerin haklarını gözardı edecek şekilde çok sayıda firmaya izin vermeye başladılar."

Rumların, ayrıca Kıbrıslı Türklerin haklarını tamamen reddedecek bir şekilde Lübnan, İsrail ve Mısır'la da anlaşmalar yaptığını anımsatan Kalın, ardından da Yunanistan'ın 2010'dan itibaren enerji şirketlerine izin vermeye başladığını ve bu izinlerde Türkiye'nin haklarının ihlal edildiğini kaydetti.

"AB'nin çıkarı tek bir üyesinin çıkarına indirgenmemeli"

AB'nin bu konudaki rolüne ilişkin de konuşan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB dönem Başkanı Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra diğer AB üyesi ülkelerinin liderleriyle çok sayıda görüşme yaptığına işaret etti.

Bu görüşmelerin arkasındaki amacın, AB'nin dürüst bir arabulucu olarak davranması olduğunu kaydeden Kalın, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların eşitlik, adalet, şeffaflık temelinde çözülmesinin önemine değindi.

AB'nin çıkarının tek bir üyesinin çıkarına indirgenmemesi gerektiğini kaydeden Kalın, şunları söyledi:

"Bazı AB üyelerinin Türkiye ile sorunları olduğu bir sır değil. Burada son bir kaç senede Suriye ve Libya'daki tutumuyla Fransa'dan bahsedebilirim. Bizim değerlendirmemize göre, böyle ülkeler, Türkiye ile başka bir çatışma yürütüyor ancak Doğu Akdeniz'deki mevcut krizi Türkiye karşıtlığını körüklemek için kullanıyor. Bu tutumun ne sorunun çözümüne ne AB'nin dürüst bir arabulucu imajına ne de AB-Türkiye ilişkilerine bir katkısı oluyor."