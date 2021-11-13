Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Belarus-Polonya sınırındaki krizle ilgili Türkiye ve THY'nin suçlanması yanlış

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belarus-Polonya sınırındaki insani kriz nedeniyle Türkiye'yi veya Türk Hava Yolları'nı suçlamanın yanlış olduğunu ifade etti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Kalın, "Belarus, Polonya, Litvanya ve birkaç tane daha Avrupa ülkesi arasındaki yasa dışı göçmen krizinin Türkiye ile hiçbir bağlantısı yoktur" dedi.

"Yolcular Belarus'a gidiyor, oradan da Litavanya, Polonya ve başka Avrupa Birliği ülkelerine geçiyorlar" diyen Kalın, "Bunun için Türkiye'yi veya THY'yi suçlamak yanlış ve yersizdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, cuma günü Türkiye'den Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına uçak bileti satılmayacağını açıklamıştı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, karar nedeniyle Türk yetkililere teşekkür etmişti.

Kalın, bu kararın Polonyalı ve diğer Avrupalı yetkililerle yapılan görüşmeler sonrasında alındığını ifade etti.

"Hiçbir ülke vatandaşının başka bir ülke tarafından elini güçlendirmek için kullanıldığını görmek istemiyoruz" diyen Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Polonyalı, Belaruslu ve Litvanyalı mevkidaşlarına Türkiye'nin bu konuda sorumluluk taşımadığını açıkça belirttiğini aktardı.

Kalın, "Seyahat eden insanların gidiş-dönüş bileti olduğundan emin olmak istiyoruz. Ancak yine Belarus'ta kaybolanlar olursa bu bizim sorumluluğumuz değildir" dedi.

Çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden olan yüzlerce sığınmacı, bu hafta Avrupa Birliği topraklarına geçme umuduyla Belarus'un Polonya sınırında toplandı. Belarus, sınırdaki kampta yaklaşık 2 bin kişinin kaldığını belirtiyor. Polonya, sınırın kendi tarafına güvenlik güçlerini dizdi.

Batı ülkeleri, Minsk'i AB'nin kendilerine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak farklı ülkelerden sığınmacı taşıyıp sınıra yığmakla suçluyor.