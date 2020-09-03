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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

03 Eylül 2020 22:54

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Kalın ve O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki son durum ve bölgesel meseleler ele alındı. Kalın, görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimden yana olmadığını, adil bir paylaşım modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

'Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran ve uluslararası hukuku yok sayan tek taraflı ve maksimalist taleplerinin kabul edilemez olduğunu' belirten Kalın, siyasi çözüme zemin hazırlamak için bu tür yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

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İbrahim KalınCumhurbaşkanlığı SözcüsüABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'BrienABD Ulusal Güvenlik DanışmanıRobert C. O'Brien
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