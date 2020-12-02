Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Rayburn ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD’nin yeni Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile Beştepe'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, "Beştepe'deki görüşmede, İdlib meselesi başta olmak üzere, Suriye krizi, siyasi süreç ve anayasa çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler konusu ve bölgesel meseleler ele alındı".
İdlib'deki mevcut tablonun değerlendirildiği görüşmede, "Şam ve destekçilerinin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine rağmen, çatışmasızlık ortamının korunması yönünde Türkiye'nin sahadaki ve masadaki kararlılığı" belirtildi.
Açıklamaya göre "muhtemel yeni krizlerin ve yeni bir göç dalgasının önlenmesi konusunda Türkiye'nin üstlendiği role vurgu yapılırken", 5 Mart Mutabakatı'nın muhafaza edilmesi noktasında Türkiye’nin çabalarına uluslararası toplumun destek vermesi gerektiği ifade edildi.