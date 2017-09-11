Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 12 Eylül tarihimizde kara bir lekedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 12 Eylül'ün ülke tarihinde kara bir leke olduğunu ifade etti.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 12 Eylül darbesinin 37. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.