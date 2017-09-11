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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 12 Eylül tarihimizde kara bir lekedir
"Bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdıran hiçbir güce geçit yok artık"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 12 Eylül'ün ülke tarihinde kara bir leke olduğunu ifade etti.
Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 12 Eylül darbesinin 37. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.
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