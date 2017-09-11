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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 12 Eylül tarihimizde kara bir lekedir

"Bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdıran hiçbir güce geçit yok artık"

12 Eylül 2017 15:01

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 12 Eylül'ün ülke tarihinde kara bir leke olduğunu ifade etti.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 12 Eylül darbesinin 37. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.

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