Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: İdlib'e Türk ve Rus askeri konuşlanabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Savunma Bakanlığı'nın YPG'ye verilen silahlarla ilgili Türkiye'ye yazdığı bilgilendirme mektubunun yeterli olmadığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Kalın, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in yazdığı mektupla ilgili olarak "Şu anda onunla ilgili Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığımız arasında bir mekanizma işletiliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Bizim Washington seyatimizde 'Somut olarak size bu verileri ileteceğiz, böylece PYD'ye verilen silahlar Türkiye'ye karşı kullanılmayacak' dediler. Tabii bu bizim için yeterli bir durum değil, yani bu asıl meseleyi çözmüyor. Amerikalıların, Türkiye'ye yönelik tehditler söz konusu olduğunda bunun minimize edilmesi noktasında bir önerileri bu. Biz bunu yeterli görmüyoruz tabii. Çünkü baştan beri biz YPG'ye, PYD'ye bu şekilde silah ve destek verilmesini doğru bulmadığımızı ifade ettik."

ABDli Bakan Mattis, YPG'ye verilen silahların IŞİD mağlup olduktan sonra geri alınacağını söylemişti.

İbrahim Kalın, "PYD-YPG varsa biz o operasyonda yokuz. Tamam buyursunlar yapsınlar ama Türkiye'ye dönük bir tehdit, bir risk söz konusu olduğunda Türkiye bu konuda ulusal çıkarlarını korumak için gerekli adımları atar. Bunun için kimseden izin almaz. O konuda bizim tavrımız çok net" diye konuştu.

'Rusların bir önerisi var'

Kalın sahadaki gelişmelere ilişkin de "Muhtemelen İdlib bölgesinde ağırlıklı olarak bizler, Ruslar, Şam etrafında ağırlıklı olarak Rusya-İran, güneyde Deraa bölgesinde Ürdün'ün ve Amerikalıların içinde yer alacağı bir mekanizma üzerinde çalışılıyor. Hatta Rusların bir önerisi var, belki Kırgızlar, Kazaklar belirli sayılarda güç gönderebilirler" dedi.

Körfez'deki diplomatik krize dair gelişmelere de değinen İbrahim Kalın, Katar'la ilgili olarak şunları kaydetti:

"Teröre destek iddiası çok ciddi bir iddiadır. Bunun mutlaka temellendirilmesi gerekir. Katar da haklı olarak böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalan herhangi bir ülkenin yapacağı gibi, 'Deliller nedir, somut veriler nedir, bunları bizimle paylaşın' dedi. Şimdi Katar tarafına Kuveyt üzerinden bir liste ulaştırılacak. Burada somut talepler ve Katar'ın yapması gereken olacak. Ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır olmak üzere dört ülkenin taleplerini ileteceklerini ifade ettiler."

İbrahim Kalın, Türkiye'nin Katar'da askeri üs kurmasına yönelik çalışmalara dair bir soruya da "Bu üssün amacı herhangi bir üçüncü ülkeye karşı tehdit veya risk oluşturmak değil. Biz Körfez bölgesinin tamamının güvenliği için bunu yapıyoruz" yanıtını verdi ve planın 'peyderpey hayata geçeceğini' söyledi.