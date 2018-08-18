Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan New York Times'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, New York Times'ta yer alan bir habere tepki göstererek bunun gazetecilik olmadığını söyledi. Kalın, "Bu, New York Times tarafından PKK terörizmini meşrulaştırmak ve örtbas etmek için açıkça bir girişim" dedi.

Kalın, "Bu, New York Times tarafından PKK terörizmini meşrulaştırmak ve örtbas etmek için açıkça bir girişim." ifadesini kullandı.

"Aynı mantıkla, (Usame) Bin Ladin bazılarına göre kahraman mıydı?" diye soran Kalın, (Dragomir) Milosevic ve (Ratko) Mladic'i de bazı insanlara kahraman diye adlandırır mısınız?" diye sordu.

New York Times, Twitter'da Şengal saldırısında öldürülen bir PKK'lıyla ilgili olarak haberi yayınlarken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, Irak'ta bir hava saldırısında yasaklı PKK'nın bir liderini öldürdü ancak Kürt militan kuzey Irak'taki Ezidi azınlık grubu için bir kahramandı, çünkü IŞİD tarafından tehdit edildikleri zaman, yardım etti."