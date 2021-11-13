T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: YPG eninde sonunda herkes için sorun olacaktır

Libya'nın temel sorunu Türk askerinin oradan çıkması değil; biz Libya hükümetiyle yaptığımız anlaşma neticesinde oradayız, bizim hukuki bir gerekçemiz var"

13 Kasım 2021 22:30

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin YPG'yi Rusya ve İran'a karşı desteklediğini savunarak, "YPG eninde sonunda herkes için sorun olacaktır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türk askerinin Libya'dan çıkması gerektiğini söylemesine cevaben Kalın, "Biz Libya hükümetiyle yaptığımız anlaşma neticesinde oradayız, bizim hukuki bir gerekçemiz var. Bu anlaşma sayesinde askerlerimiz oraya danışmanlık yapıyorlar. Türk askeri sadece askeri danışmanlık ve eğitim hizmeti veriyor." ifadelerini kullandı.

ibrahimkalıncumhurbaşkanypglibyaabdrusya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24