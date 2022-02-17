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Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan İsrail ve Filistin açıklaması

"Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı, İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog’un Türkiye ziyaretini ve bölgesel barış ve istikrar için bundan sonra atılacak adımları ele aldık"

17 Şubat 2022 22:07

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin ve İsrail'e gitti.

Ziyaret kapsamında dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Kalın ve Önal, bugün de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un da aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerle Kudüs’te bir araya geldi.

Sözcü Kalın, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Filistin ve İsrail’e yaptığımız ziyarette ikili ve bölgesel konuları; Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı, İsrail Devlet Başkanı Sayın Herzog’un Türkiye ziyaretini ve bölgesel barış ve istikrar için bundan sonra atılacak adımları ele aldık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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