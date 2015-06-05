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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Hangi gazete anti-Erdoğan lobinin avukatı olarak hizmet vermektedir?

NY Times'ın 'Hangi liderin Beyaz Saray'ın 30 katı büyüklüğünde, 1150 odalı sarayı var?' haberine yanıt geldi

05 Haziran 2015 18:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerde sıklıkla eleştirdiği New York Times gazetesi, "Türkiye’deki seçim Erdoğan için referandum" başlıklı bir yazı yayımladı. Shreeya Sinha imzasıyla yazılan haber, gazetenin sosyal medya hesabından, "Hangi liderin Beyaz Saray'ın 30 katı büyüklüğünde, 1150 odalı sarayı var?" şeklinde duyurulmuştu.

New York Times’in bu haberine ve sosyal medya üzerinden paylaşımına, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yanıt verdi.

Kalın, Twitter hesabından İngilizce olarak, "Hangi gazete anti-Erdoğan lobinin avukatı olarak hizmet vermektedir? (Which newspaper serves as a mouthpiece for that anti-Erdogan lobby?)" diye sordu.

Kalın'ın tweeti şöyle:

 

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