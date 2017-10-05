Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Gerekirse Afrin'e gireriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YPG'nin denetimindeki Afrin'e olası bir operasyonla ilgili olarak, "Gerekirse Afrin'e gireriz. Operasyon için tüm hazırlıklar tamam" dedi. Türkiye'nin kendi güvenliği için askeri operasyondan çekinmeyeceğini ifade eden Kalın, "Türkiye kendi güvenliği için gerekli gördüğü yer ve zamanda müdahaleyi yapar" diye konuştu.

Sözcü Kalın, TRT Haber'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İran ziyaretiyle ilgili , "Cumhurbaşkanımızın İran ziyaretinde, ekonomi ve ticaret konularında kapsamlı görüşmeler yapıldı. İran, kültürel konularda da Türkiye ile ortak çalışmalar yapmak istiyor. Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda İran ile hemfikiriz" dedi.

Sözcü Kalın, kamu bankalarının İran bankalarıyla anlaşmalar yapacağını da bildirdi.

"Adil Öksüz'le çok yoğun temas sağlanmış"

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli bir yerel çalışanın 'casusluk' iddiasıyla tutuklanmasına da değinen Kalın, "Her ülke uluslararası ilişkilerinde kendi çıkarlarını gözetir. "Tutuklanan ABD konsolosluğu çalışanının FETÖ sanığı Adil Öksüz'le çok yoğun teması saptanmış, yargı konuyu takip ediyor" dedi.

"Geri adım atılırsa konuşuruz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yüzde 93 'evet' sonucu çıkan bağımsızlık referandumunun Irak'ı bölmek amacı taşıdğını söyleyen Kalın, "Biz gerekli uyarıları yaptık. Geri adım atılırsa olumlu yaklaşırız" diye konuştu.

Çatışmasızlık bölgesi

Kalın, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesiyle ilgili olarak da Suriye "Bölgenin nasıl uygulanacağına dair çerçeve Rusya ve İran ile yapılan görüşmelerle belirlendi. Hava saldırıları durdu. Bunun böyle kalması için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Avrupa'yı da eleştiren Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

"Terör örgütünün en çok propaganda yaptığı, eleman devşirdiği yer Avrupa'dır. Türkiye, milli güvenliğini tehdit eden konularla ilgili tedbir alınca suçlanıyor. Avrupa, Türkiye ve Erdoğan karşıtlığının onlara bir fayda sağlamadığını gördü. Avrupa, Türk vatandaşlarının demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır."