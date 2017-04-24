Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Çin ile önemli bir anlaşmaya varmak üzereyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çin'e gerçekleştireceği seyahatte her iki ülke arasında önemli bir anlaşmanın hazırlığı olduğunu belirterek "Çin seyahati tabi ki önemli. Yapacağımız önemli çalışmalar var. Ama aynı zamanda bu ziyaret vesilesiyle, uluslararası bir konferansa katılacağız. Şimdi detayları vermek istemiyorum orada önemli bir anlaşmanın da hazırlığını yapıyoruz. " diye konuştu.

Beştepe'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Çin seyahati ti ki önemli. Yapacağımız önemli çalışmalar var. Ama aynı zamanda bu ziyaret vesilesiyle, uluslararası bir konferansa katılacağız. Şimdi detayları vermek istemiyorum orada önemli bir anlaşmanın da hazırlığını yapıyoruz. Tamamlandığı zaman hem Türkiye Çin ilişkileri açısından önemli bir imkan ve fırsat sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın pek çok ikili görüşmeleri de olacak. Çin devlet başkanıyla da ikili görüşmelerimiz olacak.

Ardından ABD ile görüşmemizde de DEAŞ ile mücadele, FETÖ’nün iadesi, ortak çalışmalar, atılacak adımlar o dosya kapsamında etraflı şekilde ele alınacak. Yine bu davet de Trump’ın bizzat kendisinden geldi. Bu konuları gelin Beyaz Saray’da etraflıca değerlendirelim dediler."