Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Cerablus operasyonunun amacı sınırımızı DAİŞ ve YPG'den temizlemek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan başlatılan 'Fırat Kalkanı' harekâtıyla ilgili olarak "Cerablus operasyonunun amacı, DAEŞ ve YPG dahil sınırlarımızı bütün terörist unsurlardan temizlemektir" dedi.

Kalın, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kalın, "Cerablus operasyonunun amacı, DAEŞ ve YPG dahil sınırlarımızı bütün terörist unsurlardan temizlemektir. Türkiye'nin kararlılığı tamdır. Türkiye'nin sınır güvenliğinin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için gerekli adımlar atılmaya devam edecektir" dedi.