Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Cenazedeki saldırıyı kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'nin tutuklu eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırılmasıyla ilgili "Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan hadiseleri Cumhurbaşkanlığı adına en net bir şekilde kınadığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözcü Kalın, cenazede yaşanan olayları 'gayri insanı' olarak yorumladı.

Yaşananların "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Kalın, "Bu kültür medeniyet değerlerimizle bağdaşmaz. Ölüye saygı medeniyet unsurlarımızın temellerinden biridir." diye konuştu.