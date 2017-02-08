Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi, Esed güçleriyle karşılaşmamak için Rusya ile görüşüyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, El Bab'da yürütülen operasyona ilişkin olarak hastane bölgesinin ele geçirildiğini belirterek birliklerin şu anda şehrin içinde olduğunu söyledi.

Kalın, El Bab’ın güneyini Esed rejimine bağlı güçlerin kuşatması hakkındaki soruya “Esed güçleri ile karşılaşmamak için Rusya’yla görüşüyoruz. Koalisyonla ve Rusya’yla eşgüdüm önemli” yanıtını verdi.

NTV'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesine ilişkin bilgi veren Kalın, görüşmenin genel hatlarıyla olumlu geçtiğini belirtti.

Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Amerikan Başkanı Trump göreve geldikten sonra iki lider ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler bağlamında bir diğer önemli konu ekonomik ilişkilerin gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Türk Amerikan ilişkilerinde ekonomi hep zayıf bir ayak oldu. Şu an 17 buçuk milyar dolar ticaret hacmimiz.

Obama yönetiminden kalan iki tane sorunumuz var bizim. Biri PYD YPG diğeri de FETÖ meselesi. Zaten Trump bu konuda bilgilendirilmiş.

"Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi

konusunda bir somut bir plan var"

Bizim telkinimiz bu yönde ama bu sadece telkinden ibaret değil. Biz önlerine somut bir plan koyuyoruz. DEAŞ'a karşı gerçek mücadele ülke veren ülkelerin başındayız. Şimdi Türkiye'nin kendi imkanlarıyla yürüttüğü Fırat Kalkanı Operasyonu'yla iki bin kilometrekarelik bir alan DEAŞ'tan demizlendi. Türkiye burada çok büyük bir sorumluluk almış durumda. Bu konuda sorumluluk almaktan kaçınmayan bir Türkiye olduğunu dünya gördü.

Hastane tepesinin ele geçirilmesi şu anlama geliyor şu anda şehrin içindeler. Ayn El-Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesi DEAŞ'a vurulmuş bir darbe. Obama yönetiminin bırakıp gittiği bir plan var. Sadece bir temenni düzeyinde değil Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi konusunda bir somut bir planı var. Trump'ın bu konudaki tavrı olumlu. Bu konu etrafında detaylı planlamalar şimdi bir eş güdüm içerisinde yönetilecek. Obama yönetimi son 3-4 aydır tabiri caizse,

PYD/PKK terör örgütüdür. Bunlar arasında bir fark yoktur. (CIA Direktörü) Bir bölge turuna çıkıyor ilk durağı Türkiye.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın yüz yüze görüşmesi Dün yapılan telefon konuşmasında yakın vadede yüzyüze görüşme için mutabakat var. PKK terörüne karşı mücadelede işbirliği arttırılacak. PYD'ye askeri malzeme verilmesi Obama yönetiminin kararıydı. Biz bu konuda pozisyonumuzu çok net bir şekilde ifade ettik. Bu vesileyle PKK'nın propaganda ortamlarında bakın Türkiye Kürtlerin kazanımlarına müdahalede bulunuyor diye propaganda yapacaklardır. Bir kez daha tekrar edeyim Türkiye'nin Kürtlerle bir meselesi yok. Mücadele terörle.

"Rusya'yla koordinasyon içerisindeyiz"

Bunun gerçekleşmemesi için Rusya'yla koordinasyon içerisindeyiz. Zaman zaman Rus uçakları El-Bab'ın güneyine gelip DEAŞ hedeflerini vuruyorlar. Yakın zamanda Amerikan güçleri de vurmaya başladı. Azez-El Bab-Cerablus bölgesi terörden arındırılması.

"FETÖ'nün Türkiye'ye iade edilmesi..."

Obama yönetimi Gülen'in iadesi konusunda hiçbir adım atmadı. İki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması var. FETÖ sadece Türkiye'nin ulusal çıkarları için tehdit değildir bulunduğu her ülke için tehdittir. Amerika'ya dönecek olursak suçuların iadesi çerçevesinde FETÖ'nün Türkiye'ye iade edilmesi ve tutuklanması konusunda başvuru da bulunduk. Bazı tedbirler mümkün. Bu konuda Sayın Trump ve Sayın Flinn çalışma başlatacak.

"Masada 9 ya da 16 Nisan tarihleri var"

Ankara'da gündem şu an yoğun. Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki birkaç günde imzayı atar ve referandum tarihi de netleir. En geç Cuma, Cumartesi günü imzalayabilir. O zaman da tarih belli olur. Şu anda masada 9 ya da 16 Nisan tarihleri var."