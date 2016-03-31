Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Biden, Suriye'de bölünmenin desteklenmediğini söyledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki görüşmeye ilişkin konuştu. Kalın, ”ABD Başkan Yardımcısı Biden, Suriye'de herhangi bir bölünmenin asla desteklenmediğini ifade etti” dedi.

Kalın’ın açıklaması şöyle:

"Biden görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda ABD yönetiminin tavrının net olduğunu söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Biden, Suriye'de herhangi bir bölünmenin asla desteklenmediğini, Kuzey'de bir Kürt devleti kurulması düşüncelerinin de hiçbir şekilde olmadığını ifade etti."

Kalın, "Bizim için PKK, PYD, YPG arasında herhangi bir fark yok. DAİŞ arasında bir fark yok. Bizim, onların bir fiili durum yaratmasına müsaade etmemiz ya da müsamaha göstermemiz söz konusu değil. Onlar da bunu anladıklarını, o yüzden özellikle Mümbiç bölgesinde yapılacak operasyonla ilgili bizim hassasiyetlerimizi ve ortak hedeflerimizi esas alan bir plan üzerinde çalışılacağını söylediler ki zaten önümüzdeki hafta da bununla ilgili birimler toplantılarını yapıp detayları konuşacaklar" diye ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili gazetecilere şu bilgileri verdi:

"Sayın Biden ile bir görüşmemiz oldu. Biden öncelikle Türkiye’de yaşanan terör saldırıları ile ilgili taziyelerini dile getirdi. Bu noktada PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliklerini arttıracaklarının altını çizdi. Aynı zamanda Türkiye’nin DAEŞ ile mücadele eden bir ülke olduğunun farkında olduklarını söyledi. Özelikle PKK’ya karşı istihbarat paylaşımı ve bir diğer alanlarda birlikte neler yapabiliriz? PKK’nın finansmanın önlenmesi konusunda da daha fazla ne yapabiliriz? Bununla ilgili desteklerini ifade ettiler.

Suriye konusunu da konuştuk. Özelikle DAEŞ’e karşı yürütülen mücadelede neler yapabiliriz bununla ilgili de hem istihbarat birimlerinin hem askerlerin yürüttüğü çalışmaların devam ettirilmesi konusu özelikle ifade edildi.

Burada Rusya’nın çekilmesi meselesini ihtiyatla karşıladıklarını onlar da söylediler. Rusya’nın Esad rejimine karşı olan desteğinin devam ettiğinin altını çizdiler.

Bir diğer konu Irak meselesini de birazcık konuşma fırsatı bulabildik. Cumhurbaşkanımız Başika Kampı’na DAEŞ’in geçen hafta yaptığı saldırıda bir üst teğmenimizin hayatını kaybettiğini ifade etti. Onlar da taziyelerini ifade ettiler ve bu kampla ilgili olarak da birlikte nasıl koordinasyonu daha fazla artırabiliriz diye bu konuyu da detaylı bir şekilde ele alma imkanımız oldu.

Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda Amerikan yönetiminin tavrının net olduğunu, herhangi bir bölünmenin asla desteklenmediğini, kuzeyde bir Kürt devleti kurulması gibi bir düşüncelerinin de hiçbir şekilde olmadığını ifade etti. Zaman zaman Amerikan kamuoyunda bunlar gündeme getiriliyor ama, devletin hükümetin böyle bir görüşünün asla olmadığı ifade edildi. Ana hatları ile konuştuklarımız bunlar.

Bizim için PKK, YPG, PYD arasında bir fark yok. DAEŞ arasında bir fark yok. Onların bir fiili durum yaratmasına müsaade etmemiz söz konusu değil. Onlar da bunu anladıklarını o yüzden özelikle bu Menbic bölgesinde, yapılacak operasyon ile ilgili bizim hassasiyetlerimizi ve ortak hedeflerimizi esas alan bir plan üzerinde çalışılacağını söylediler. Önümüzdeki hafta bununla ilgili birimler, toplantılarını yapıp detaylarını konuşacaklar. Operasyonel detayları konuşacaklar.

Dün ana hatlarıyla Kerry bir anlamda bu görüşmenin bir zeminini yapmak için kendisi talep etti Cumhurbaşkanımız ile bir görüşmeyi. Geldiler orada da bu konuyu ana hatlarıyla konuşuldu. Suriye konusunu Biden biraz daha detaylı bir şekilde ekibiyle birlikte açmış oldu.

Mülteci krizi AB ile yapılan anlaşma Sayın Biden bu anlaşmayı desteklediklerini ifade etti ama yükün önemli bir kısmını Türkiye’nin sırtında olduklarının da farkında olduğunun altını bir kez daha çizdi. Kendileri de benim yorumum; mülteci sorunun çözmenin yolu da Suriye krizini çözmekten geçiyor. Bunun farkında olduklarını ima eden ifadeler kullandılar.

Beyaz Saray’da akşam ikili görüşme olacak. Muhtemelen Suriye konuşulacak. Bizim gündemimiz var ama, sayın Obama’nın neyi gündeme getireceğini bilmiyoruz. Büyük ihtimalle Suriye ve Irak konuları konuşulur."

ABD'li askeri ve sivil personelin ailelerinin Adana, İzmir ve Muğla'dan ayrılmaları yönündeki ABD makamlarının uyarısı hakkında "Özel bir tehdit var mı?" sorusu yöneltilen ve ABD Kongresi'nde bir komite başkanınının "Özel tehdit var" ifadeleri hatırlatılan Kalın, "Onu istihbarat birimimiz takip ediyor. O yeni değil aslında. Son 10-15 gündür gelen istihbarat, İsrail'e de gelen istihbarat benzer şekilde, 'DAEŞ'in Amerikan ve İsrail hedeflerini vurmayı planladığına dair birtakım istihbaratlar' bize de geldi. Zaten paylaşıldı ve ortak şey üzerine yapıldı." diye konuştu.

Kalın, "Siz mi uyardınız ABD'yi" sorusuna ise "Onların da tabii kendi istihbaratları var, görüşülüyor. Bizim arkadaşlar da bu konuda onları uyardılar." karşılığını verdi.