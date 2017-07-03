Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: 15 Temmuz gecesi tekrar demokrasi nöbeti süreci başlatılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz darbe girişiminin 1'nci yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılacağını belirterek " 81 ilde anma törenleri düzenlenecek. 15 Temmuz anıtlarla açılacak" dedi.

Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki basın toplantısında konuşan Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor."