Cumhurbaşkanlığı, Soylu'nun görevine devam edeceğini 23.50'de duyurdu; Abdulkadir Selvi krizin 01.30'da sona erdiğini yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası sürecini kaleme aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam edeceğini saat 23.52'de duyurulmasına rağmen Selvi, "İstifa krizini sona erdiren görüşme ise 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece saat 01.30’da gerçekleşiyor." bilgisini paylaştı.

Selvi, Soylu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde, "Hayatımın sonuna kadar size sadık kalacağım" dediğini aktardı.

Erdoğan ve Soylu'nun telefonla konuştuklarını belirten Selvi, "Soylu, kendisini onurlandıran açıklamasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyor. 'Beni mahcup ettiniz' diyor. Ama 'İstifa geri alındı' ya da 'Bu iş nereden çıktı' şeklinde bir konuşma cereyan etmiyor. Soylu, sıkıntılarını aktarıyor. Siyasi sorumluluk almak adına istifa kararı aldığını söylüyor. 'Biz siyasetçiler gelir gideriz. Önemli olan siz yıpranmayın, devletimiz bundan zarar görmesin' diyor." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Biraz sabır Süleyman, sabır” diyor. Soylu, iki yıl önce Trabzon’da istifa kararı aldığında da kendisine çok büyük destek verdiğini belirtip Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyor. “Çok sağ olun. Bize sahip çıktınız. Bizi etrafınıza topladınız. Hayatımın sonuna kadar size sadık kalacağım” diyor. Erdoğan bunları dinledikten sonra Soylu’ya çalışmalarından memnun olduğunu söylüyor. Kritik bir süreçten geçildiğini ve mücadelenin devam ettiğini anlatıyor. “Sen Bakanlar Kurulu toplantısına katıl. Ben Bakanlar Kurulu’ndan sonra açıklama yapacağım” diyor. Erdoğan ile Soylu arasındaki konuşma böylece sona eriyor.

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