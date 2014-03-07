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Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Ağustos, ikinci turu ise 24 Ağustos olarak planlandı

07 Mart 2014 18:55

YSK, iki turlu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihini açıkladı.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili çalışma komisyonları oluşturdu. YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 10 Ağustos, ikinci turunu ise 24 Ağustos olarak planladı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacak. Yurt dışında 500'den fazla seçmeni olan ülkelerde yaşayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 31 Temmuz, 01-02-03 Ağustos tarihlerinde oy kullanacak. Yurt dışı seçmen çalışmasında oy kullanabilecek ülke sayısının 60 civarında olduğu öğrenildi.

YSK, önümüzdeki dönemde 3-4 seçim olabilecekmiş gibi hazırlıklarını yapıyor. Alınan bilgiye göre, YSK seçimde kullanılacak kağıt, paravan gibi ihtiyaçlarını önümüzdeki dönemde 3-4 seçim yapabilecek şekilde tedarik ediyor.

 

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