Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan Mbappe çıktı

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron ve rakibi Marine Le Pen dışında sandıktan sürpriz bir isim daha çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Emmanuel Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ise 41,8'de kaldı.

Emmanuel Macron, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi ancak sandıktan beklenmedik bir isim daha çıktı.

ESPN'nin haberine göre, Fransa'nın doğusunda bulunan Doubs bölgesindeki Tallenay kasabasında yapılan seçimlerde Kylian Mbappe'ye 10 adet oy çıktı.

Tallenay belediye başkanı Ludovic Barbarossa Le Parisien'e verdiği demeçte, "Kylian Mbappe'nin yazılı olduğu birçok oy gördük ve gerçek pusulalara benziyorlardı. İsim sadece bir kalemle karalanmış gibi değildi, bilgisayardan çıktısı alınıp yazılmış gibiydi ve ortak bir karara benziyordu. Dürüst olmak gerekirse bazı kişiler aralarında bahise mi girdi, bilmiyorum. Ama ne olursa olsun oy kullanmaya gelen seçmelerin kararına saygı duyuyorum. Boş oy kullanmak için hakları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ludovic Barbarossa, Fransız yıldızı destekçileri ile buluşması için kasabaya davet ederek, "Kylian Mbappe'yi kasabaya davet ediyorum. Paris'ten tren ile iki saat uzaklıktayız" diye sözlerine ekledi.

Haberde, sandıktan Mbappe adı ile çıkan oyların mevcut hükümeti protesto etmek amacıyla önceden tasarlanmış bir eylem olduğu ihtimali belirtildi.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan ve geleceği hala netleşmeyen Fransız forvetin İspanyol Real Madrid'e bedelsiz olarak transfer olacağı iddia ediliyor.