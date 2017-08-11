"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın hedeflerinden biri; Saadet Partisi'ne aday çıkartmamak"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 2019'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak 'beş kişisel öngürüsü'nü açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'ın iki hedefi olduğunu belirten Hakan ilkinin, "Teşkilatları motive etmek" olduğunu söylerken ikincisinin, "Saadet Partisi’ni ayrı bir aday çıkarmamaya ikna etmek" olduğunu öne sürdü.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "2019’da ne olacak: Beş kişisel öngörü" başlığıyla (11 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Bir: “Çatı aday” falan türü bir saçmalığa başvurulmazsa ve herkes kendi adayını çıkarırsa... Birinci turda netice alınmaz. Doğal olarak ikinci tura geçilir. İkinci turda ise... Ne olacağı, nasıl olacağı hiç belli olmaz.

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- İki: Erdoğan’ın iki hedefi var: Bir: Teşkilatları motive etmek... iki: Saadet Partisi’ni ayrı bir aday çıkarmamaya ikna etmek... Ahmet Demircan gibi Milli Görüş’ten gelen ve çok sevilen bir ismin bakan yapılmasında bu ikinci hedefin payı büyük.

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- Üç: “2019 erkene alınabilir” diyenler var. Hiç sanmıyorum. Erdoğan 2019’a kadar geçecek süreyi en iyi şekilde değerlendirmek ve bütün teşkilatları ayağa kaldırmak istiyor.

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- Dört: Erdoğan’ın avantajları şunlar: Karşısındakilerin dağınıklığı ve beceriksizliği, devlet gücünü elinde bulundurması, pozisyonunun netliği... Dezavantajları ise şunlar: Karşısındaki cephenin birleşme ihtimali, ekonominin 2019’a kadarki durumu ve belli oranda yıpranmışlık.

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- Beş: Muhaliflerin avantajları şunlar: Yüzde 48.6 ile elde edilen “başarabiliriz” morali, yenilgilerden elde edilen deneyimler, gitgide artan hoşnutsuzluklar... Dezavantajları ise şunlar: İsimler söz konusu olduğunda hiçbir ismin beğenilmemesi, taktik ve strateji eksikliği ve hesapsızlık.