Cumhurbaşkanlığı seçimi 'sandık yemini' ile start aldı

Cumhurbaşkanı seçimine yönelik propaganda dönemi dün akşam saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı. Bu akşam saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını saat 21.00'den önce de kaldırabilecek. Sandık başında görevli olan memurlar, görevlerine başlamadan önce 'sandık yemini' etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) belirlediği bazı yayın yasakları, önceki gece yarısından itibaren başlamıştı.

Buna göre, "Siyasi partiler veya adayların oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecekleri, medya hizmet sağlayıcıların da siyasi reklam yayınlayabilecekleri" belirtilmişti.

YSK kararına göre, dün saat 18.00'den itibaren ise seçim günü yasakları başladı. Bugün saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Bugün, 18.00-21.00 saatlerinde radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

Sandık görevlileri yemin etti

Üsküdar'da bir okulda sandık başında görevli olan memurlar, görevlerine başlamadan önce 'sandık yemini' etti.

Türkiye'nin 12.'inci Cumhurbaşkanını belirlemek için ilk kez yapılan 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Üsküdar Burhaniye İlkokulu'ndaki görevliler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra oy verme işlemleri başlamadan önce 'sandık yemini' etti. Sandık görevlileri, "Hiç bir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirtilmesi için, görevimi kanuna göre doğru olarak yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin etti.