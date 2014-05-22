CHP Cumhurbaşkanı adayını milletvekillerine sordu. Partide her vekil üç adayı seçti ve tüm adaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geldi. Partide bu gelişmeler yaşanırken Amerika'da bulunana CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir soruyu “Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda üzerimde çok baskı var. O konuları şimdi hiç konuşmak istemiyorum. Daha sonra detaylı konuşuruz” şeklinde yanıtladı.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, Baykal’ın torunu Mehmet Erkılıç, Columbia Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Torunu Mehmet’in New York’taki mezuniyet törenine eşi Olcay Baykal ve kızı Prof. Dr. Aslı Baykal ile birlikte katılan Deniz Baykal, torunu Mehmet’in ağustos ayında Microsoft’ta işe başlayacağını söylerken, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimi ile ilgili yorum yapmaktan çekinerek; “Türkiye gündemine geçmeyelim, üzerimde çok baskı var” dedi.