T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda üzerimde çok baskı var'

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, torununun Ağustos ayında Microsoft'ta işe başlayacağını duyurdu

22 Mayıs 2014 09:05

CHP Cumhurbaşkanı adayını milletvekillerine sordu. Partide her vekil üç adayı seçti ve tüm adaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geldi. Partide bu gelişmeler yaşanırken Amerika'da bulunana CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir soruyu “Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda üzerimde çok baskı var. O konuları şimdi hiç konuşmak istemiyorum. Daha sonra detaylı konuşuruz” şeklinde yanıtladı.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, Baykal’ın torunu Mehmet Erkılıç, Columbia Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Torunu Mehmet’in New York’taki mezuniyet törenine eşi Olcay Baykal ve kızı Prof. Dr. Aslı Baykal ile birlikte katılan Deniz Baykal, torunu Mehmet’in ağustos ayında Microsoft’ta işe başlayacağını söylerken, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimi ile ilgili yorum yapmaktan çekinerek; “Türkiye gündemine geçmeyelim, üzerimde çok baskı var” dedi.

ETİKETLER

deniz baykaltorunucumhurbaşkanlığıseçimlerüzerimde baskı varchpkılıçdaroğluamerikamicrosoft

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24