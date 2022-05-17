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Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ne olur, MetroPOLL'un son anketinde dikkat çeken rakamlar

İkinci turda Erdoğan’ın oy oranı, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in gerisinde kalıyor

17 Mayıs 2022 13:08

MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur senaryosunda kimin hangi oy alacağına ilişkin anket yaptı. Buna göre, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in gerisinde kalıyor.

Sonuçlara göre, ikinci turda kararsızlar ve protesto oylar hesap edilmediğinde yüzde 50’yi geçen tek isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oluyor. Erdoğan’ın Yavaş karşısındaki oy oranı yüzde 36,5.

Erdoğan’ın ikinci turda olası rakipleri karşısında aldığı oy oranları ise şöyle:

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