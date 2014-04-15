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Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 10 Ağustos’ta, ikinci turu ise 24 Ağustos’ta yapılacak

15 Nisan 2014 16:55

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olduğu, 6271 sayılı kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, on birinci Cumhurbaşkanının görev süresinin ise 7 yıl olduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin, cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde tamamlanacağının hüküm altına alındığına dikkat çekilen kararda, şöyle denildi:

“Halen görev yapmakta olan cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değişik 101. maddesi ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan cumhurbaşkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 olarak, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise ilk oylama 31 Temmuz-3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise ikinci oylama 17-20 Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiştir.”

 

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