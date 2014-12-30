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'Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki cami projesi 'kötü bir kolaj olduğu' gerekçesiyle reddedildi'

Ana yüklenicisi TOKİ’nin “mimari harika” olarak nitelediği Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ilişkin yeni bilgiler açığa çıktı

30 Aralık 2014 11:18

Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’ın çizimlerini yaptığı sarayın camisinin “kötü bir kolaj olduğu” gerekçesiyle reddedildiği ve yerine yeni projenin yapıldığı öğrenildi. İki minareli 5 bin kişi kapasiteli caminin yeni planıyla inşaatına başlandığı kaydedildi.

Maliyeti ve lüks özellikleriyle kamuoyunda çokça tartışılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yerleşkesine yapılacak camiye ikinci proje hazırlandı. İki minareli ve 5 bin kişi kapasiteli caminin ilk projesini sarayın da mimarı olan Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’ın çizdiği bildirildi. Ancak ilk projenin Osmanlı ve Selçuklu mimarisi özelliklerini taşıması düşünülürken ortaya çıkan kolajın beğenilmediği ve “eklektik” bulunduğu dile getirildi.

Beğenilmeyen projenin Kültür Varlıkları’nı Koruma Kurulu’nda da aynı eleştirilere hedef olduğu, yeniden proje yapılmasının istendiği bildirildi. Kurul üyelerinin tamamının, ilk projeyi “kötü bir kolaj” olarak nitelemesi üzerine yeni proje yapıldı. Yeni proje hem TOKİ tarafından hem de Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca uygun bulundu. İkinci planın oylamasında projeye yalnızca Yenimahalle Belediyesi temsilcisi Betül Uyar’ın muhalif oy kullandığı dile getirildi. Uygun görülen ikinci projenin ardından caminin inşaatına başlandı.

Sarayı inşa eden Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak da, daha önce, yapının örnek olduğunu belirterek Anıtkabir’e benzetmiş, kendileri için onur kaynağı olduğunu söylemişti.

 

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