Erdoğan: Ülkemizin demokratik kazanımları son 13 yılın ürünü

Cumhurbaşkanlı Sarayı'ndaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Milletimizin alın teriyle ve gerektiğinde kanıyla devletinin yanında olduğunu her zaman göstermiştir. Cumhuriyetimizin 92. yılında iftiharla anacağımız en büyük kazanımımız budur" dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin bugün sahip olduğu güçlü alt yapının, ekonomik değerlerin ve demokratik kazanımların son 13 yılın ürünüdür. Devletle milletin el ele verdiğinde, aynı değerler etrafında bütünleştiğinde, aynı hedeflere yöneldiğinde hangi başarıların elde edildiğini görmek isteyen bu dönemi iyi incelemelidir" diye konuştu.

İş, sanat, siyaset, medya, yargı, akademi ve spor hayatından çok sayıda isimin katıldığı resepsiyonda, muhalefet partilerinin temsilcileri yer almadı. Resepsiyonda Erdoğan bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

Bölgemizdeki gelişmeler ve terör olayları bizi, cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023 için belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmaktan asla alıkoymayacaktır.

Devlet ve millet arasında bilinçli bir şekilde oluşturulan ve sürekli derinleştirilmeye çalışılan mesafe yüzünden, ülkemizde sık sık darbecilere ve vesayet odaklarına gün doğdu. Bu yüzden benzer şartlarda yola çıktığımız ülkelerin çoğu, demokraside ve kalkınmada önemli mesafe katederken, biz sürekli kendi içimize kapanarak, enerjimizi iç mücadelelerle heba ederek geride kaldık. Fakat milletimiz demokrasi yolundaki kararlılığından, milli iradeyi hakim kılma mücadelesinden asla vazgeçmemiştir. Türkiye'nin son dönemi bu bakımdan tarihi mesafelerin katedildiği çok önemli ilerlemelerin kaydedildiği bir dönemdir.

Ülkemizin bugün sahip olduğu güçlü alt yapının, ekonomik değerlerin ve demokratik kazanımların son 13 yılın ürünüdür. Devletle milletin el ele verdiğinde, aynı değerler etrafında bütünleştiğinde, aynı hedeflere yöneldiğinde hangi başarıların elde edildiğini görmek isteyen bu dönemi iyi incelemelidir.

Milletimizin alın teriyle ve gerektiğinde kanıyla devletinin yanında olduğunu her zaman göstermiştir. Cumhuriyetimizin 92. yılında iftiharla anacağımız en büyük kazanımımız budur.

Ülkenin yöneticileri olarak bizlere düşen milletimizin beklentilerine cevap vermek için gece gündüz çalışmaktır."