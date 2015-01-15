Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yine bir ilk; 'Diriliş' marşı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın karşılama töreninde, 16 eski Türk devletini temsil eden askerlerin yer alması tartışma yaratmıştı. Bugün ise resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karşılama töreninde ‘Diriliş Marşı’ adı verilen marş ilk kez çaldı çaldı. Marşın eski Türk marşlarından biri olduğu öğrenildi.

Bu arada marşın, Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde seçimlerde kullandığı ‘Dombra’ ile benzer olduğu iddia edildi.

İşte o marş: