Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sürpriz görüşme;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme siyaset kulislerinde sürpriz olarak nitelendirildi ancak Anadolu Ajansı geçtiği haberde görüşmeyi haftalık olağan görüşme olarak adlandırdı.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe’de sürpriz bir görüşme yaptı.

Belediye başkanlarının istifası tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, saat 22.00’de Beştepe’de bir araya geldi. Ankara’da tüm gözlerin çevrildiği buluşmanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Cumhurbaşkanlığı’nda Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammad Buhari ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul’a gideceği için çarşamba gününün akşamına alındığı öğrenildi.

Neler görüşüldü?

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve Başbakan, resmi programlarında bulunmayan sürpriz görüşmede istifası istenen Ankara, Bursa, Balıkesir belediye başkanlarının durumunun yanı sıra Kuzey Irak’taki gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan ile Yıldırım’ın iki hafta önceki olağan görüşmesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Beştepe’yi ziyareti nedeniyle ertelenmişti. Cumhurbaşkanı ile Başbakan, geçen hafta da Beştepe yerine AK Parti Genel Merkezi’nde buluşmuştu.