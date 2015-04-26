T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda şüpheli şahıs alarmı

Kompleksin karşısında yer alan bölgede şüpheli bir şahsın görülmesi üzerine başlatılan aramada, şahsa ulaşılamadı

26 Nisan 2015 02:31

Özel harekat, terör ve istihbarat polisleri sevk edildi.

Atatürk Orman Çiftliği’nde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda şüpheli bir kişi kırmızı alarma neden oldu. Karşı tarafta bulunan subay orduevine doğru çıkan bölgede şüpheli bir şahsın görülmesi üzerine polis teyakkuza geçti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bulunduğu bölgeye çok sayıda polis çağrılırken, özel harekat, terör, istihbarat, asayiş ve yunus ekipleri de kısa sürede bölgeye gelerek geniş çaplı arama başlattı.

Tüm aramalara rağmen şüpheli şahsa ulaşılamadı. Olası bir saldırıya karşı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın olduğu bölgede güvenlik üst düzeye çıkartıldı.

Hafta içi de yine bir şüpheli şahıs ihbarı üzerine polis çalışma başlatmış, Saray’ın üstünde bir bölgede alkol alan şahıs gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER

cumhurbaşkanlığı sarayıankaraşüpheli şahıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24