Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda şüpheli şahıs alarmı

Özel harekat, terör ve istihbarat polisleri sevk edildi.

Atatürk Orman Çiftliği’nde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda şüpheli bir kişi kırmızı alarma neden oldu. Karşı tarafta bulunan subay orduevine doğru çıkan bölgede şüpheli bir şahsın görülmesi üzerine polis teyakkuza geçti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bulunduğu bölgeye çok sayıda polis çağrılırken, özel harekat, terör, istihbarat, asayiş ve yunus ekipleri de kısa sürede bölgeye gelerek geniş çaplı arama başlattı.

Tüm aramalara rağmen şüpheli şahsa ulaşılamadı. Olası bir saldırıya karşı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın olduğu bölgede güvenlik üst düzeye çıkartıldı.

Hafta içi de yine bir şüpheli şahıs ihbarı üzerine polis çalışma başlatmış, Saray’ın üstünde bir bölgede alkol alan şahıs gözaltına alınmıştı.