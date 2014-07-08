Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı



Mogadişu'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenen silahlı saldırıda, bina içinde büyük bir çatışmanın meydana geldiği bildiriliyor. Saldırı sırasında binada bulunmayan Cumhurbaşkanı Hasay Şeyh Mahmud'un güvende olduğu bildirildi. Güvenlik güçleri saldırıyı en az dokuz kişinin düzenlediği ve tüm saldırganların öldürüldüğü bilgisini verdi.

Binadan alevlerin yayıldığı bildirilirken, bir polis yetkilisi, silahlı çatışmanın binanın dışında bulunan bir otomobil içindeki bombanın patlatılmasının ardından başladığını açıkladı. Saldırganlar dışında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Saldırının akşam saatlerinde başladığı ve yaklaşık bir saat boyunca çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. Olayın arkasında, başkentte ve ülkenin güneyinde faaliyet gösteren İslamcı El Şebab örgütünün olduğu tahmin ediliyor.