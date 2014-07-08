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Deutsche Welle

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenledi. Saldırganların El Şebab üyesi olduğu tahmin edilirken, Cumhurbaşkanı'nın güvende olduğu açıklandı.

08 Temmuz 2014 23:51


Mogadişu'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenen silahlı saldırıda, bina içinde büyük bir çatışmanın meydana geldiği bildiriliyor. Saldırı sırasında binada bulunmayan Cumhurbaşkanı Hasay Şeyh Mahmud'un güvende olduğu bildirildi. Güvenlik güçleri saldırıyı en az dokuz kişinin düzenlediği ve tüm saldırganların öldürüldüğü bilgisini verdi.

Binadan alevlerin yayıldığı bildirilirken, bir polis yetkilisi, silahlı çatışmanın binanın dışında bulunan bir otomobil içindeki bombanın patlatılmasının ardından başladığını açıkladı. Saldırganlar dışında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Saldırının akşam saatlerinde başladığı ve yaklaşık bir saat boyunca çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. Olayın arkasında, başkentte ve ülkenin güneyinde faaliyet gösteren İslamcı El Şebab örgütünün olduğu tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SomaliMogadişu Cumhurbaşkanlığı SarayıCumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığı SarayıCumhurbaşkanı HasayMahmudDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa GA/BW

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