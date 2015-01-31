Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “külliye” olacağını açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na imam atandı.

Görevlendirilen İstanbul Riva Camisi imamı hafız Mehmet Bilir’in önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yerleşkesi içinde inşaatı halen süren “cuma camisi, cuma mescidi”ne imam ataması yapıldı. Göreve Beykoz Riva Camisi’nde imam hatip olarak çalışan Mehmet Bilir getirildi. Erdoğan, yapımının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi” olacağını açıklamıştı.

Hafız Mehmet Bilir, 1983’te Antakya’da doğdu. Bilir’in babası ve üç kız kardeşinin de hafız olduğu dile getirildi. Bilir, 2010 yılında Moskova’da yapılan Kuranıkerim okuma yarışmasında dünya ikincisi olmuştu.