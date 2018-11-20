Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ‘çiftlik' kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesinde 2 bin metrekarelik bir sera kurulacak. Seranın plan notlarından süs bitkileri, salatalık, domates ve biber yetiştirileceği görüldü. Atatürk Orman Çiftliği arazisine kurulan Cumhurbaşkanlığı Sarayı için “Cumhurbaşkanlığı Çiftlik Yapıları” adıyla yapılan planlamada büyük bir kümesin de yer aldığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, saray yerleşkesi içinde bir sera inşaatının planlamasının Ağustos 2017’de tamamlandığının bilgisini verdi. Tezcan’ın verdiği bilgilere göre “Cumhurbaşkanlığı Çiftlik Yapıları” seranın yanında bir de kümes inşaatının planları hazırlandı.

Domates, biber, salatalık...

Candan’ın paylaştığı planlara göre seranın toplam kapladığı alan 2 bin metrekareden fazla. Serada 1150 metrekarelik salatalık, biber ve domates alanı bulunuyor. Saksı bitkileri için ise 680 metrekarelik alan ayrılmış. Seranın depo ve teknik alanı ise 224 metrekare. Candan; seranın ve kümesin yapım maaliyetleri ile birlikte içinde kullanılan bitkilerin ve çiçeklerin maliyetlerinin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine dikkati çekti.