Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na baskın



Yemen'de bir ordu yetkilisinin verdiği bilgilere göre, Husi militanları hükümet birlikleri ile yaşanan yoğun çatışmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek, sarayı işgal etti. Çatışmaların saray yakınlarında da sürdüğü bildirildi. Can kaybı veya yaralıların sayısı konusunda henüz elde net bilgiler bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Husi militanlarının işgali sırasında evinde olduğu bildirildi. Hükümetin verdiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı'nın evine de ateş açıldı. Dün, Hadi'nin Sana'yı terk ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Cumhurbaşkanı'na yönelik doğrudan bir müdahalenin, çatışmaları daha da artırmasından endişe ediliyor. Enformasyon Bakanı Nadia Şakkaf, Husi militanlarının devlet televizyonu ile Saba haber ajansının binasını da işgal ettiğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü, Husi militanlarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Hadi arasında kısa bir süre önce müzakereler yürütüldüğünü açıkladı. Müzakerelerin odak noktasını, anayasayı hazırlamak üzere kurulacak komisyona Husilerin de atanmasının oluşturduğu bildirildi.

Husiler, Eylül ayında Yemen'in önemli bir bölümünde ve başkent Sana'da kontrolü sağlamıştı.

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi de Yemen'deki durumu görüşmek üzere acil oturum düzenledi. Çatışmaları kınayan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi ve kamu düzeninin yeniden sağlanması çağrısında bulundu. Ban'ın sözcüsü, Genel Sekereter'in gelişmelerden dolayı derin bir kaygı içinde olduğunu açıkladı.