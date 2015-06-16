Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde Berkin eylemi: 9 gözaltı

Berkin Elvan'ın Gezi Parkı protestoları sırasında polisin gaz fişeği ile vurulmasının ikinci yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde eylem yapmak isteyen bir grup liseli öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.

DHA'dan Muhammet Bayram'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde gelen ve Berkin Elvan'ın polisin gaz fişeği ile vurulmasını protesto etmek isteyen bir grup lise öğrencisine polis izin vermedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde bir grup lise öğrencisi ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında trafikte yaşanan kovalamaca da tehlikeli anlar yaşandı.

Kovalamaca sonucu kısa sureli arbede yaşandı. 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı.