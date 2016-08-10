Cumhurbaşkanlığı: Rusya ile Kürt militanlar ve IŞİD dahil terör konusunda uzlaşımız var

Cumhurbaşkanlığı, “Esad konusundaki pozisyonumuzda değişiklik yok, rejimin kazandığı konusunda derin endişelerimiz var” dedi. Rusya ile birlikte terörizme karşı mücadele konusunda uzlaşının olduğu vurgulanan açıklamada “Buna Kürt militanlar ve IŞİD de dahil” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya ile ilişkilerin NATO müttefikliğine gölge düşürmeyeceği belirtilirken, “Türkiye, NATO’nun en güçlü müttefiklerinden biri olmaya devam edecek” denildi.

Açıklamada, "Suriye’de Esad’lı politik geçiş süreci demek için henüz erken" denildi.