Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri, Çankaya Köşkü'nü kullanacak

Cumhurbaşkanlığı teşkilatında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yakın çalışacak, atılacak adımlar için öneriler geliştirecek, raporlar hazırlayacak olan 9 Politika Kurulu’nun 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı’na devredilen Çankaya Köşkü’nde çalışacağı belirtildi. Söz konusu kurulda SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi ile Yiğit Bulut, Hülya Koçyiğit gibi 76 isim bulunuyor.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Türkiye Cunmhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk döneminde yaptırılan ve ondan sonraki cumhurbaşkanlarınca kullanılan tarihi Çankaya Köşkü, yeni sistemde oluşturulan kurullarda görevli Mehmet Ali Yalçındağ, Yiğit Bulut, Adnan Tanrıverdi, Burhan Kuzu, Mustafa Akış, Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay gibi isimler tarafından kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, 10 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Kararname ile 9 Politika Kurulu’nun “bilim, teknoloji ve yönelik”, “eğitim ve öğretim”, “ekonomi”, “güvenlik ve dış politika”, “hukuk”, “kültür ve sanat”, “sağlık ve gıda”, “sosyal politika” ve “yerel yönetim” alanlarında Erdoğan’ın alacağı kararlara ve oluşturacağı politikalar öneriler geliştirmekle görevlendirildi. Kurullara ayrıca Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak çalışan 16 bakanlığın uygulamalarını izlemek ve Cumhurbaşkanı’na bununla ilgili rapor sunmak görevi de verildi. Erdoğan’ın gerekli görmesi durumunda kurullara başkanlık etmesi, ancak diğer çalışmalarına belirlenecek başkanvekili ile birlikte devam etmesi benimsendi. Kurulların ilk toplantılarını da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaparak başkanvekillerinin seçilmesi bekleniyor. Kurullar çalışma alanları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilecek.

Birçoğunu zaten Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarının oluşturduğu kurul üyeleri Çankaya Köşkü’nde görev yapacak. Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantılar hariç çalışmalarını Çankaya Köşkü’nde yürütecek.

Kurulların çalışmaları için her yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenek ayrılacak. Kurul üyelerinin her birinin maaşının 11 bin 794 TL olduğu daha önce hesaplanmıştı. Buna göre kurul üyelerinin yıllık maaş giderinin 10 milyon 765 bin TL olduğu belirtilmişti.

Kurullarda kimler var?

Kurullara; eski Memur-Sen Genel Başkanı ve eski AKP milletvekili Ahmet Gündoğdu, eski AKP Grup Başkanvekili ve eski TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, eski AKP Milletvekili, eski Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, OMV Petrol Ofisi CEO’su Gülsüm Azeri, Aydın Doğan’ın damadı işadamı Mehmet Ali Yalçındağ, Deniz Baykal döneminde CHP PM üyesi olan Korkmaz Karaca, Halkbank Yönetim Kurulu üyesi Meltem Taylan Aydın, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci; Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Yiğit Bulut, İlnur Çevik, Mehmet Uçum; TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) kurucusu, emekli general Adnan Tanrıverdi gibi isimler atanmıştı. Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit’in Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda görevlendirilmesi dikkat çekmişti.