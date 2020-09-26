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"Cumhurbaşkanlığı personelinin kişisel sağlık bilgi arşivi yok"

26 Eylül 2020 17:22

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kaç personelin Koronaviras'ten öldüğü sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çalışanların kişisel sağlık verilerine ilişkin arşiv tutulmamaktadır” dedi. Tanrıkulu’nun aynı soruyu sorduğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise link vermekle yetindi.

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