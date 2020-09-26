"Cumhurbaşkanlığı personelinin kişisel sağlık bilgi arşivi yok"

CHP'li Tanrıkulu, Meclis’e bir soru önergesi vererek, Türkiye’de Koronavirüs vakasının görüldüğü ilk günden 10 Temmuz’a kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kaç personelin psikolojisinin bozulduğunun, 60 yaş üstü personelin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personel sayısının açıklanmasını istedi. Tanrıkulu özellikle “Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden personel sayısı nedir?” sorusuna yanıt aradı.

Tanrıkulu’nun önergesini yanıtlayan Oktay, Kişisel Sağlık Verileri Hakkındaki Yönetmelik’e de atıfta bulunarak, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çalışanların kişisel sağlık verilerine ilişkin arşiv tutulmamaktadır” dedi.

Tanrıkulu, aynı soruları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sordu. Bakan Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işyerlerinde Koronavirüs'e karşı önlemlerle ilgili yayımladığı rehberin linkini paylaşarak yanıt verdi.