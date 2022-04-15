Cumhurbaşkanlığı örtülü ödenek harcamasında rekor artış

Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayına ilişkin Merkezi Yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre "gizli hizmet giderleri" olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı örtülü ödenek harcaması martta 788,5 milyon TL olarak gerçekleşerek rekor kırdı.

Sözcü'nün aktardığına göre önceki rekor, Haziran 2021’de 463,7 milyon TL ile kırılmıştı. Mart 2021'deki 371,6 milyon TL'lik rakama göre örtülü ödenek harcaması yüzde 112 arttı.

2021’in tamamında örtülü harcama toplamda 2 milyar 714 milyon TL olmuştu.

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