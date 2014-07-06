Cumhurbaşkanlığı: O villa Gül'ün değil, damadının

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Abdullah Gül 'ün İstanbul'da bir villa aldığı haberi yalanlandı. Açıklamada villanın Gül’ün damadına ait olduğu söylendi, ancak Gül’ün İstanbul’a taşınması halinde burada ikamet edebileceği notu da düşüldü.

Abdullah Gül'ün görev süresi bittikten sonra ikamet edeceği öne sürülen yeni evle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bugün bir gazetede yer alan, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da bir villa aldığına dair haber gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen villa, Sayın Cumhurbaşkanımıza değil, işadamı damadı Mehmet Sarımermer’e aittir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul’a taşınması halinde söz konusu villada ikamet etmesi seçenekler arasındadır.