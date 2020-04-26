Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçakların kime bağlı olduğu sorusu yanıtsız kaldı

Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında kaç tane hava aracı olduğu sorusu yanıtsız kaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan bilgi alınmasını isterken, bakanlık, “Bilgimiz yok” yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, ocak ayında yayımlanan yönetmelik ile Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılan tüm hava araçlarının “devlet hava aracı” tanımı kapsamına alındıklarına dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, Özel, Cumhurbaşkanlığı hizmetinde kullanılan tüm hava araçlarının “güvenlik hizmetlerinde” kullanılan araç statüsüne alınmasının tartışmalı bir değişiklik olduğuna işaret ederek, “Cumhurbaşkanlığı hizmetinde kullanılan tüm hava araçlarının güvenlik hizmetlerinde kullanılan araç statüsüne alınmasının gerekçesi nedir? Önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla ‘devlet hava aracı’ statüsündeki hava araçlarının sayısı, ilgili kurumlara dağılımı ve türleri nedir? Cumhurbaşkanlığı hizmetinde kullanılan hava aracı sayısı nedir? Cumhurbaşkanlığı hizmetinde kullanılan hava araçlarının kuyruk tescilleri, tipleri ve türleri nedir” sorularını yöneltti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Soru önergesinde bahsi geçen hususlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” demekle yetindi. Önergeye yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise “Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılan tüm hava araçlarının sayısı ve türleri ile bu araçların güvenlik hizmetlerinde kullanılan araç statüsüne alınmasına dair hususların yanı sıra, ilgili kurumlara dağılımına ilişkin bakanlığımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır” dedi. Böylece, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in soruları yine yanıtsız kalmış oldu.