Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 10 ayda 'örtülü ödenek' harcaması 2020'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ekim ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesine göre bütçe açığı 17,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz dışı açık ise 3.1 milyar lira açık verdi. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında olan ve “örtülü ödenek” olarak nitelenen “gizli hizmet” harcamaları ekimde 310.9 milyon TL’ye yükseldi. Bu rakam önceki ay 93.2 milyon liraydı. Ayrıca 2020 yılının tamamında 2 milyar lira olan bu tür harcamalar, 2021’in ilk 10 ayında 2.2 milyar liraya ulaştı.

TIKLAYIN: Merkezi Yönetim Bütçe dengesi ekimde 17,4 milyar TL açık verdi

Görev zararları da 114.5 milyar TL’ye çıktı. Görev zararları için ayrılan bütçe başlangıç ödeneği olan 114.7 milyar TL’nin aşılmasına çok az kaldı. Hükümetin “görevlendirme gideri” olarak ifade ettiği kamu teşebbüslerinin görev zararı 10 ayda 2.4 milyar TL oldu.