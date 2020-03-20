Cumhurbaşkanlığı'ndan yurt dışındaki öğrencilerle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Koronavirüs nedeniye uçuşların yasaklandığı ülkelerdeki öğrencilerin 21 Mart'a kadar dönebileceklerini açıkladı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında son olarak İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle olan uçuşlar durdurulmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uçuşların durdurulduğu ülkelerdeki Türkiye vatandaşlı öğrencilere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Oktay'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17:00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız."