Cumhurbaşkanlığı'ndan orman yangınları açıklaması: Kapsamlı soruşturma başlatıldı, sorumlular hesabını verecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya Manavgat'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiği büyük yangının ardından pek çok yerde yangın çıkmasına ilişkin olarak, "Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin güneyinde peş peşe çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı:

TIKLAYIN - Türkiye’nin güneyi yanıyor!

Altun'un açıklaması şöyle:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun."

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